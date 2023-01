Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US13471N2018 Can-Fite Biopharma Ltd. 06.01.2023 US13471N3008 Can-Fite Biopharma Ltd. 09.01.2023 Tausch 10:1 US65344G1022 NextPlay Technologies Inc. 06.01.2023 US65344G2012 NextPlay Technologies Inc. 09.01.2023 Tausch 20:1 US0547548745 Aytu BioPharma Inc. 06.01.2023 US0547548588 Aytu BioPharma Inc. 09.01.2023 Tausch 20:1 CA76611L1040 Ridgestone Mining Inc. 06.01.2023 CA76611L2030 Ridgestone Mining Inc. 09.01.2023 Tausch 20:1 US02155X1063 Alterity Therapeutics Ltd. 06.01.2023 US02155X2053 Alterity Therapeutics Ltd. 09.01.2023 Tausch 10:1 IT0004983182 Lifestyle Group S.p.A., The 06.01.2023 IT0005523797 Lifestyle Group S.p.A., The 09.01.2023 Tausch 100:1