Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US05344R1041 Avalon GloboCare Corp. 05.01.2023 US05344R2031 Avalon GloboCare Corp. 06.01.2023 Tausch 10:1 CA9106243038 Bocana Resources Corp. 05.01.2023 CA09689F1053 Bocana Resources Corp. 06.01.2023 Tausch 1,6877:1 US88032L2097 Tenax Therapeutics Inc. 05.01.2023 US88032L5066 Tenax Therapeutics Inc. 06.01.2023 Tausch 20:1 US74312Y2028 Professional Diversity Network Inc. 05.01.2023 US74312Y3018 Professional Diversity Network Inc. 06.01.2023 Tausch 2:1 US68373L3078 OpGen Inc. 05.01.2023 US68373L4068 OpGen Inc. 06.01.2023 Tausch 20:1