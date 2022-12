Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US88362L1008 ThermoGenesis Holdings Inc. 23.12.2022 US88362L2097 ThermoGenesis Holdings Inc. 27.12.2022 Tausch 45:1 US76090R1014 ReShape Lifesciences Inc. 23.12.2022 US76090R2004 ReShape Lifesciences Inc. 27.12.2022 Tausch 50:1