Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen JE00BLB56359 Babylon Holdings Ltd. 15.12.2022 JE00BQWMWC12 Babylon Holdings Ltd. 16.12.2022 Tausch 25:1 BMG161691073 Brookfield Reinsurance Ltd. 15.12.2022 BMG162501057 Brookfield Reinsurance Ltd. 16.12.2022 Tausch 1:1 FR0013514114 Europlasma S.A. 15.12.2022 FR001400CF13 Europlasma S.A. 16.12.2022 Tausch 10000:1 VGG1144D1096 Bit Brother Ltd. 15.12.2022 VGG1144D1252 Bit Brother Ltd. 16.12.2022 Tausch 15:1