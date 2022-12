Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU000000CM85 Unith Ltd. 08.12.2022 AU0000256646 Unith Ltd. 09.12.2022 Tausch 1:1 CA4510631019 Leef Brands Inc. 08.12.2022 CA52426X1042 Leef Brands Inc. 09.12.2022 Tausch 1:1 AU000000CAD3 Mantle Minerals Ltd. 08.12.2022 AU0000256976 Mantle Minerals Ltd. 09.12.2022 Tausch 1:1 US91532B1017 UpHealth Inc. 08.12.2022 US91532B2007 UpHealth Inc. 09.12.2022 Tausch 10:1