Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US1628281073 Checkpoint Therapeutics Inc. 06.12.2022 US1628282063 Checkpoint Therapeutics Inc. 07.12.2022 Tausch 10:1 CA5543244001 Macdonald Mines Exploration Ltd. 06.12.2022 CA5543247079 Macdonald Mines Exploration Ltd. 07.12.2022 Tausch 10:1