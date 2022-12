Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US2666051048 Durect Corp. 05.12.2022 US2666055007 Durect Corp. 06.12.2022 Tausch 10:1 US0464842006 Astrotech Corp. 05.12.2022 US0464843095 Astrotech Corp. 06.12.2022 Tausch 30:1 CA82670U1003 Signature Resources Ltd. 05.12.2022 CA82670U3082 Signature Resources Ltd. 06.12.2022 Tausch 5:1