Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA70339L1085 Xtract One Technologies Inc. 02.12.2022 CA98422Q1063 Xtract One Technologies Inc. 05.12.2022 Tausch 1:1 US29014R1032 Eloxx Pharmaceuticals Inc. 02.12.2022 US29014R2022 Eloxx Pharmaceuticals Inc. 05.12.2022 Tausch 40:1 BMG3775G1380 GCL New Energy Holdings Ltd. 02.12.2022 BMG3775G1539 GCL New Energy Holdings Ltd. 05.12.2022 Tausch 20:1