Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU000000GMA5 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd. 21.11.2022 AU0000251498 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd. 22.11.2022 Tausch 1:1 US00180G1067 AMTD IDEA Group 21.11.2022 US00180G2057 AMTD IDEA Group 22.11.2022 Tausch 2:1 US00776D1037 Aenza S.A.A 21.11.2022 US00776D2027 Aenza S.A.A 22.11.2022 Tausch 3:1 US87807D1037 TC BioPharm (Holdings) PLC 21.11.2022 US87807D2027 TC BioPharm (Holdings) PLC 22.11.2022 Tausch 50:1 KYG394622081 G Medical Innovations Holdings Limited 21.11.2022 KYG394621257 G Medical Innovations Holdings Limited 22.11.2022 Tausch 35:1 CA74733P2026 Quadro Resources Ltd. 21.11.2022 CA74733P3016 Quadro Resources Ltd. 22.11.2022 Tausch 3:1