Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU000000GGG4 Energy Transition Minerals Ltd. 11.11.2022 AU0000250250 Energy Transition Minerals Ltd. 14.11.2022 Tausch 1:1 US45113Y1047 IClick Interactive Asia Group Ltd. 11.11.2022 US45113Y2037 IClick Interactive Asia Group Ltd. 14.11.2022 Tausch 10:1 BE0974302342 Pharmasimple S.A. 11.11.2022 BE0974429624 Pharmasimple S.A. 14.11.2022 Tausch 50000:1