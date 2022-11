Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US8870801094 Timber Pharmaceuticals Inc. 09.11.2022 US8870802084 Timber Pharmaceuticals Inc. 10.11.2022 Tausch 50:1 CA92535P8082 Versus Systems Inc. 09.11.2022 CA92535P8819 Versus Systems Inc. 10.11.2022 Tausch 15:1 US68234L3069 Oncosec Medical Inc. 09.11.2022 US68234L4059 Oncosec Medical Inc. 10.11.2022 Tausch 22:1