Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen JE00BLG2ZQ72 Quotient Ltd. 04.11.2022 JE00BNNSZY03 Quotient Ltd. 07.11.2022 Tausch 40:1 US03635R1077 AnPac Bio-Medical Science Co. Ltd. 04.11.2022 US03635R2067 AnPac Bio-Medical Science Co. Ltd. 07.11.2022 Tausch 20:1 US36809R2067 Gaucho Group Holdings Inc. 04.11.2022 US36809R3057 Gaucho Group Holdings Inc. 07.11.2022 Tausch 12:1