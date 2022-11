Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA00401G2080 Bedford Metals Corp. 02.11.2022 CA0762301012 Bedford Metals Corp. 03.11.2022 Tausch 1:1 CA71422P1053 Permex Petroleum Corp. 02.11.2022 CA71422P2044 Permex Petroleum Corp. 03.11.2022 Tausch 60:1 US92942V1098 Vyant Bio Inc. 02.11.2022 US92942V2088 Vyant Bio Inc. 03.11.2022 Tausch 5:1