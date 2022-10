Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US91818X1081 UXIN Ltd. 28.10.2022 US91818X2071 UXIN Ltd. 31.10.2022 Tausch 10:1 CA77937B1013 Rover Metals Corp. 28.10.2022 CA77937B2003 Rover Metals Corp. 31.10.2022 Tausch 6:1 CA0712051089 Bathurst Metals Corp. 28.10.2022 CA0712052079 Bathurst Metals Corp. 31.10.2022 Tausch 2,5:1 US87969N2045 Telstra Corp. Ltd. 28.10.2022 US8796VP1054 Telstra Group Ltd. 31.10.2022 Tausch 1:1