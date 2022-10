Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA5357441065 Lingo Media Corp. 18.10.2022 CA30042G1019 EVERYBODY LOVES LANGUAGES CORP. 19.10.2022 Tausch 1:1 US6544051096 9 Meters Biopharma Inc. 18.10.2022 US6544052086 9 Meters Biopharma Inc. 19.10.2022 Tausch 20:1 US0022551073 AUO Corp. 18.10.2022 US0022554044 AUO Corp. 19.10.2022 Tausch 1:0,8