Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US00912N2053 Air Industries Group 17.10.2022 US00912N4034 Air Industries Group 18.10.2022 Tausch 10:1 CA35634R1001 Reflex Advanced Materials Corp. 17.10.2022 CA75865D1078 Reflex Advanced Materials Corp. 18.10.2022 Tausch 1:1 US79400X1072 Salarius Pharmaceuticals Inc. 17.10.2022 US79400X3052 Salarius Pharmaceuticals Inc. 18.10.2022 Tausch 25:1 CA83011C2058 Sixty North Gold Mining Ltd. 17.10.2022 CA83011C6018 Sixty North Gold Mining Ltd. 18.10.2022 Tausch 10:1