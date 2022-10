Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA30311W1005 STEER TECHNOLOGIES INC. 12.10.2022 CA8583351025 STEER TECHNOLOGIES INC. 13.10.2022 Tausch 1:1 FR0013529815 Avenir Telecom S.A. 12.10.2022 FR001400CFI7 Avenir Telecom S.A. 13.10.2022 Tausch 80:1 CA98985W1023 Zymeworks Inc. 12.10.2022 US98985Y1082 Zymeworks Delaware Inc. 13.10.2022 Tausch 1:1