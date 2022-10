Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US19188J3005 Cocrystal Pharma Inc. 11.10.2022 US19188J4094 Cocrystal Pharma Inc. 12.10.2022 Tausch 12:1 KYG4289N1144 Happiness Development Group Ltd. 11.10.2022 KYG4289N2050 Happiness Development Group Ltd. 12.10.2022 Tausch 20:1