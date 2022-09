Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA63902L1004 Naturally Splendid Enterprises Ltd. 21.09.2022 CA63902L2093 Naturally Splendid Enterprises Ltd. 22.09.2022 Tausch 15:1 CA03078L1040 Ameriwest Lithium Inc. 21.09.2022 CA03078N1006 Ameriwest Lithium Inc. 22.09.2022 Tausch 1:1