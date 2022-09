Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US15136A1025 Permian Resources Corp. 05.09.2022 US71424F1057 Permian Resources Corp. 06.09.2022 Tausch 1:1 FR00140072P8 Acheter-Louer.fr S.A. 05.09.2022 FR001400BJ77 Acheter-Louer.fr S.A. 06.09.2022 Tausch 10000:1 CA14307R1010 Carlyle Commodities Corp. 05.09.2022 CA14307R2000 Carlyle Commodities Corp. 06.09.2022 Tausch 10:1 CA01626P3043 Alimentation Couche-Tard Inc. 05.09.2022 CA01626P1484 Alimentation Couche-Tard Inc. 06.09.2022 Tausch 1:1