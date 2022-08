Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US74841Q1004 Quhuo Ltd. 12.08.2022 US74841Q2093 Quhuo Ltd. 15.08.2022 Tausch 10:1 CA5504351019 Lupaka Gold Corp. 12.08.2022 CA5504353098 Lupaka Gold Corp. 15.08.2022 Tausch 3:1