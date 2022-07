Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US95790D1054 Western Asset Mortgage Capital Corp. 08.07.2022 US95790D2045 Western Asset Mortgage Capital Corp. 11.07.2022 Tausch 10:1 US05338F1084 Avalo Therapeutics Inc. 08.07.2022 US05338F2074 Avalo Therapeutics Inc. 11.07.2022 Tausch 12:1 CA37958W2022 Global Health Clinics Ltd. 08.07.2022 CA37958W3012 Global Health Clinics Ltd. 11.07.2022 Tausch 20:1 CA2684691033 EGF Theramed Health Corp. 08.07.2022 CA2684692023 EGF Theramed Health Corp. 11.07.2022 Tausch 20:1