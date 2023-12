Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA3886592037 Graph Blockchain Inc. 27.12.2023 CA6489261033 Graph Blockchain Inc. 28.12.2023 Tausch 1:1 CA9107971090 United Lithium Corp. 27.12.2023 CA9107974060 United Lithium Corp. 28.12.2023 Tausch 3:1 AU000000BBX1 Brazilian Critical Minerals Ltd. 27.12.2023 AU0000315533 Brazilian Critical Minerals Ltd. 28.12.2023 Tausch 1:1 AU000000GMR9 Asara Resources Ltd. 27.12.2023 AU0000315624 Asara Resources Ltd. 28.12.2023 Tausch 1:1