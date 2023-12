Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US37185R3075 Genetic Technologies Ltd. 13.12.2023 US37185R4065 Genetic Technologies Ltd. 14.12.2023 Tausch 5:1 US00902F2048 Ainos Inc. 13.12.2023 US00902F3038 Ainos Inc. 14.12.2023 Tausch 5:1