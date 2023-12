Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US0379881024 Applied UV Inc. 11.12.2023 US0379883004 Applied UV Inc. 12.12.2023 Tausch 25:1 AU000000PXS5 Syntara Ltd. 11.12.2023 AU0000312480 Syntara Ltd. 12.12.2023 Tausch 1:1