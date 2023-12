Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA13646R5096 Canadian Palladium Resources Inc. 14.12.2023 CA74840A1066 Canadian Palladium Resources Inc. 15.12.2023 Tausch 1:1 SE0020999639 Copperstone Resources AB [publ] 14.12.2023 SE0021148160 Copperstone Resources AB [publ] 15.12.2023 Tausch 20:1 US54975P1021 Lufax Holding Ltd. 14.12.2023 US54975P2011 Lufax Holding Ltd. 15.12.2023 Tausch 4:1 AT0000A1PY49 Cleen Energy AG 14.12.2023 AT0000A38M45 Cleen Energy AG 15.12.2023 Tausch 5:3 US87807D2027 TC BioPharm (Holdings) PLC 14.12.2023 US87807D4007 TC BioPharm (Holdings) PLC 15.12.2023 Tausch 20:1 SE0009973357 Guard Therapeutics International AB 14.12.2023 SE0021181559 Guard Therapeutics International AB 15.12.2023 Tausch 50:1