Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US9183851057 vTv Therapeutics Inc. 20.11.2023 US9183852048 vTv Therapeutics Inc. 21.11.2023 Tausch 40:1 US74979W2008 Mynd.ai Inc. 20.11.2023 US6289881079 Mynd.ai Inc. 21.11.2023 Tausch 1:1