Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Ab dem: Anmerkungen CA74040L1004 Predictmedix AI Inc. 18.07.2023 CA74040N1069 19.07.2023 Tausch 1:1 US74907L2016 Quoin Pharmaceuticals Ltd. 18.07.2023 US74907L3006 19.07.2023 Tausch 12:1 US5312297063 Liberty Media Corp. 18.07.2023 US0477261046 19.07.2023 Tausch 1:1 US5312298889 Liberty Media Corp. 18.07.2023 US0477263026 19.07.2023 Tausch 1:1 CA38021J1030 GOAT Industries Ltd. 18.07.2023 CA38021J2020 19.07.2023 Tausch 100:1