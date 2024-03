Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA3649341094 GameSquare Holdings Inc. 13.03.2024 US36468G1031 GameSquare Holdings Inc. 14.03.2024 Tausch 1:1 US69012T2069 Outlook Therapeutics Inc. 13.03.2024 US69012T3059 Outlook Therapeutics Inc. 14.03.2024 Tausch 20:1 SE0009889157 Vaxxa AB 13.03.2024 SE0021629953 Vaxxa AB 14.03.2024 Tausch 100:1