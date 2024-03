Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA69644D1087 Palladium One Mining Inc. 05.03.2024 CA36254S1056 GT Resources Inc. 06.03.2024 Tausch 1:1 CA49863L1067 Klimat X Developments Inc. 05.03.2024 CA14109M1023 Klimat X Developments Inc. 06.03.2024 Tausch 1:1 CA33745A1084 Rua Gold Inc. 05.03.2024 CA78109M1077 Rua Gold Inc. 06.03.2024 Tausch 1:1 GB00B9MRZS43 UK Oil & Gas PLC 05.03.2024 GB00BS3D4G58 UK Oil & Gas PLC 06.03.2024 Tausch 10:1 US03835L2079 Aptevo Therapeutics Inc. 05.03.2024 US03835L3069 Aptevo Therapeutics Inc. 06.03.2024 Tausch 44:1 US37519U1097 GigCapital5 Inc. 05.03.2024 US7469621095 QT Imaging Holdings Inc. 06.03.2024 Tausch 1:1