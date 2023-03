ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Kuerzel Ab dem: Anmerkungen CA5471531064 Love Pharma Inc. 02.03.2023 CA5471532054 Love Pharma Inc. G1Q 03.03.2023 Tausch 10:1 CA09226C2013 Q Battery Metals Corp. 02.03.2023 CA74739M1041 Q Battery Metals Corp. 0NB 03.03.2023 Tausch 1:1 CA98980P1027 Zoglos Food Corp. 02.03.2023 CA98979D1024 Zoglos Food Corp. KX9 03.03.2023 Tausch 1:1