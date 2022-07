Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen FI0009801310 WithSecure Corp. 05.07.2022 FI4000519228 WithSecure Corp. 06.07.2022 Tausch 1:1 US83587W1062 SOS Ltd. 05.07.2022 US83587W2052 SOS Ltd. 06.07.2022 Tausch 50:1 CA15643T3055 Centurion Minerals Ltd. 05.07.2022 CA15643T4046 Centurion Minerals Ltd. 06.07.2022 Tausch 2:1 FI0009015309 SRV Yhtioet Oyj 05.07.2022 FI4000523675 SRV Yhtioet Oyj 06.07.2022 Tausch 40:1 FI0009015309 SRV Yhtioet Oyj 05.07.2022 FI4000523675 SRV Yhtioet Oyj 06.07.2022 Tausch 40:1