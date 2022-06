Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen NO0010379779 Endur ASA 17.06.2022 NO0012555459 Endur ASA 20.06.2022 Tausch 50:1 CA8271241082 Silo Wellness Inc. 17.06.2022 CA8271242072 Silo Wellness Inc. 20.06.2022 Tausch 20:1 CA87039X1096 Sweet Earth Holdings Corp. 17.06.2022 CA87039X2086 Sweet Earth Holdings Corp. 20.06.2022 Tausch 5:1 US69833Q1004 Panbela Therapeutics Inc. 17.06.2022 US69833W1071 Panbela Therapeutics Inc. 20.06.2022 Tausch 1:1