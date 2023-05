The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.05.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2023 ISIN Name CA92539R1073 VERTICAL PEAK HOLDINGS CA4511531002 IDAHO CHAMPION GOLD MINES NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50 US03828V1052 APPLIED UV INC. DL-,0001 US60878Y1082 MOMENTIVE GLOBAL DL-,01