The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.06.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2023 ISIN Name AU000000AGG7 ANGLOGOLD ASHANTI CUFS/1 CA07987C2040 BELLUS HEALTH INC. CA31730E1016 FILO CORP. CA4809014042 JOURDAN RESOURCES INC. CA84841L3083 SPHERE 3D CORP. FR0011651694 PHERECYDES PHARMA EO 1 IE00BKY55W78 HSBC-EUROP.S.E. EOA IE00BKZGB098 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DL IE00B3QMYK80 HSBC MSCI MEX.CAP.UC.ETF IE00B3S1J086 HSBC MSCI TAIW.CAP.U.ETF IE00B3Z0X395 HSBC MSCI KOREA CAP.UCETF IE00B42TW061 HSBC FTSE 100 UCITS ETF IE00B5BRQB73 HSBC MSCI TURK. UCITS ETF IE00B5SG8Z57 HSBC MSCI PAC.XJP UC. ETF IE00B5VX7566 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B5WFQ436 HSBC MSCI USA UCITS ETF IE00B51B7Z02 HSBC MSCI CANADA UC. ETF IE000WARATZ3 HSBC-EUROP.S.E. EOD IE000YDZG487 HSBC NASDAQ GL SEMIC. US0167442039 ALLARITY THERAPEUTICS US02919L2088 AMERICAN REBEL HLD. -,001 US7476012015 QUALTR.INTL. A DL-,0001