The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.10.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2023 ISIN Name CA02074D1087 ALPHA COPPER CORP. CA26917E1060 E79 RESOURCES CORP. CA52737K1066 LEVIATHAN GOLD LTD A CA59407U1084 GREEN BR.MET DE0005021307 NESCHEN AG O.N. NL0015000MZ1 MFE-MEDIAFOREU. A EO -,06 NL0015000N09 MFE-MEDIAFOREU. B EO -,60 US28252C1099 POLISHED.COM DL-,0001