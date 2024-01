The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.01.2024. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2024. ISIN Name AU0000241416 TOUBANI RES.INC.CDI/1:1 CA22968P1080 CUBICFARM SYS CORP. GB00B1Z2MP60 ROTALA PLC LS -,25 GB00B11SZ269 VELOCYS PLC GB0003085445 UNBOUND GROUP PLC LS-0,01