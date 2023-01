The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.01.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2023 ISIN Name AT0000636733 RAIFF.EMERGINMARKE.RA ST. AT0000805221 RAIF.-NACHHAL.-RENT (R)T AT0000831409 ERSTE BOND DANUB.EOR01AEO AT0000859509 RAIF.-NACHHAL.-RENT (R)A CA04952E1097 ATMOFIZER TECHNOL.INC. B CA74643G1028 PUSHFOR TECH INC. DE0008474560 DEKARENT-INTERNATIONAL CF DE0008474750 DEKATRESOR DE0008479213 MULTIRENT-INVEST DE0008491085 UNIKAPITAL DE0009750174 UNIKAPITAL -NET- LU0006061385 BGF-GL GOVERNM.BD FD A2 LU0033050237 UBSLBF-EUR FLEXIBLE PA LU0056886558 FID.FDS-SMART GBL DF.A GL LU0110451209 CIF-C.G.H.I.O.B EO LU0132414144 SSCVI-SLT EM BD AADL LU0138981039 FID.FDS-SUS.M.A.INC. A LU0228659784 SISF BRIC A ACC. USD LU0232932698 SISF BRIC B ACC. EUR LU0238203821 FID.FDS-EM. MKT DEBT A EO LU0248178906 SISF BRIC A1 ACC. EUR LU0255798281 PICTET-EM.LOC.CUR.D.PDYDL LU0280437673 PICTET-EM.LOC.CU.D.P EO LU0329760002 DWS INV-ESG EM TOP DIV.LC LU0592698954 CARMIGNAC PO.-EM.PAT.AEOA LU0592699093 CARMIGNAC PO.-EM.PAT.EEOA LU0858243842 SISF BRIC A DIS. EUR AV SE0015812219 SWEDISH MATCH US0645201098 BK OF PRINCETON N.J. DL 5 US21873J1088 CORE SCIENTIF. A DL-,0001 US54319Q1058 LONGVIEW ACQ.II A DL-0001 US89904V2007 TUESDAY MORN.CORP.NEW