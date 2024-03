The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.03.2024. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2024. ISIN Name BMG5326A1062 KUANGCHI SCIENCE HD -,01 CA0014311058 A.I.S. RESOURCES LTD CNE1000004M7 WEIQIAO TEXTILE CO. H YC1 DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC DE000ETFL102 DK MSCI JAPAN LC DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. DE000ETFL516 DEKA GERMANY 30 UCITS ETF GB00BN7DKC44 TMT ACQUISITIONS LS -,04 US13803R1023 CANOO INC. CL.A