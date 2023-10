The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.10.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2023 ISIN Name CA34348Q1028 FLOWER ONE HOLDINGS INC CA54342Q1063 LOOKING GLASS LABS LTD CA7241121077 PIPESTONE ENERGY CORP. LU2446383171 BPE-M.W.E.F.M.T CEOA US00808Y3071 AETHLON MEDIC.NEW DL-,001 VGG2161P1320 CHINA SXT PHARMAC.DL-,08