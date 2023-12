Wohin geht die Reise, Symphony Environmental Tech?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. Kürzlich war auch die Aktie von Symphony Environmental Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Darüber hinaus hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Symphony Environmental befasst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung bezüglich Symphony Environmental hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig eingestuft, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung, 5,86). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Symphony Environmental daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Symphony Environmental ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Symphony Environmental-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 54,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.