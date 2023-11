Wohin geht die Reise, Orgenesis?

Die Orgenesis-Aktie zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Gegensatz dazu haben Analysten in den letzten zwölf Monaten 1 positive und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 6 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,46 USD einer potenziellen Steigerung um 1204,35 Prozent entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Orgenesis-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Orgenesis-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI von 58,33) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI von 67,54). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse basierend auf dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt (um 56,19 Prozent) als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt (um 34,29 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Orgenesis-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Analysteneinschätzung, des RSI und der technischen Analyse mit einer gemischten Bewertung von "Schlecht", "Gut" und "Neutral" eingestuft. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird, basierend auf diesen verschiedenen Indikatoren.