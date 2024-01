Wegener Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) der Wegener-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 50 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung rund um Wegener wird als neutral eingestuft, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Auch die Kommunikation über Wegener in den sozialen Medien zeigt keine grundlegenden Veränderungen oder eine eindeutige Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergibt.

In technischer Hinsicht ist die Wegener-Aktie zwar kurzfristig neutral eingestuft, da sie etwa 3,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch mit einer Distanz von +3,33 Prozent zum GD200 als "Neutral" eingeschätzt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Wegener-Aktie, sowohl auf Basis des RSI, der Stimmung, des Buzz in den sozialen Medien als auch der technischen Analyse.