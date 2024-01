Weed Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Weed":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Weed im Fokus der Diskussionen, ohne dabei besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Weed, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Weed-Aktie mittlerweile auf 0,08 USD, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,08 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Was die Dividende betrifft, so weist Weed derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49% liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Weed wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,67, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Weed-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.