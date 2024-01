Waters Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Waters wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,51 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (104,54) einer Unterbewertung von 76 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin, basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Waters wurde in den letzten Wochen eine negative Stimmungsveränderung festgestellt. Dies ergibt sich aus der Auswertung sozialer Medien und führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammengefasst erhält Waters daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" ergibt sich, dass Waters mit einer Rendite von -13,59 Prozent mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche in den letzten 12 Monaten von 13,19 Prozent liegt Waters mit 26,78 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Waters-Aktie derzeit bei 278,76 USD gehandelt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 304,43 USD beträgt +9,21 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Waters-Aktie mit einem Niveau von 289,84 USD und einer Differenz von +5,03 Prozent im "Gut"-Bereich. Basierend auf beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".