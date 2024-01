Was steht jetzt noch aus, Mining?

Weitere Suchergebnisse zu "SSR Mining":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Mining eine Rendite von -31,75 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 20,69 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,06 Prozent, wobei Mining aktuell 20,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,39 Prozent, was 1,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau" ist. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik von Mining als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mining liegt derzeit bei 24, was bedeutet, dass die Börse 24,85 Euro für jeden Euro Gewinn von Mining zahlt. Dies ist 92 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche "Metalle und Bergbau" von 324. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Mining wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".