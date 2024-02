Was steht jetzt noch aus, Datang International Power GenerationClass A?

Die Datang Power Generation-Aktie hat in der technischen Analyse einen Kurs von 2,53 CNH, was einer Entfernung von -10,6 Prozent vom GD200 (2,83 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,46 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Kursentwicklung der Aktie wird insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien des "Versorgungsunternehmen"-Sektors hat die Datang Power Generation-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -13,25 Prozent erzielt, was 3,46 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -9,79 Prozent, und Datang Power Generation liegt aktuell 3,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion an vier Tagen von positiven Themen und an drei Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Die Anleger haben sich jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Datang Power Generation unterhalten. Aufgrund statistischer Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Datang Power Generation liegt bei 44,44, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,2 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" im Rahmen der technischen Analyse.