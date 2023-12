Was sagt man dazu, Kingdee Software?

Die Kingdee Software hat in den letzten Tagen einen Kurs von 10,78 HKD erreicht, was einer Abweichung von -2,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,86 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse einen Wert von 45,21 Punkten für den 7-Tage-RSI, was bedeutet, dass die Kingdee Software-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Kingdee Software veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt auch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Kingdee Software als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 1873,38 insgesamt 4257 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 42,99 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung als "Schlecht".