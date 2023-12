Was passiert mit Voyager Digital?

Weitere Suchergebnisse zu "Commonwealth Bank":

Die Diskussionen rund um Voyager Digital auf Plattformen der sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zusätzlich wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Voyager Digital bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Voyager Digital-Aktie hat einen Wert von 42, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (58,33). Auch hier wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Voyager Digital.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Voyager Digital-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Voyager Digital liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 5,79 Prozent in der "Software"-Branche. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.