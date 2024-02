Was passiert mit Select Sands?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang wird die Aktie von Select Sands als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb nahezu unverändert.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Select Sands-Aktie bei 0,01 CAD liegt, was einer Entfernung von -50 Prozent vom GD200 (0,02 CAD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,01 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Select Sands-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Select Sands eine Rendite von -81,82 Prozent auf, was mehr als 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Select Sands mit -59,21 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Select Sands-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Select Sands.